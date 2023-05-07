У РФ розповіли про наслідки пожежі на складах із прахом на Уралі

За словами керівника прес-служби ГУ МВС у російському регіоні Валерія Горєлих, під час гасіння пожежі постраждав один пожежник, який попередньо отруївся чадним газом і був доставлений до лікарні.

У відомстві додали, що інформації про постраждалих мешканців не надходило. Також в екстрених службах розповіли, що ситуація стабілізувалася.

"Один зі складів, що згоріли, був порожній, другий - заповнений порохом наполовину. На врятованих від вогню складах зберігається тротил", - йдеться в публікації.

В екстрених службах регіону нам уточнили, що великих вибухів та руйнувань не зафіксовано, проте "відбуваються невеликі хлопки".

За даними російських МНСників, на склади на площі 960 кв. м, де зберігався порох, перейшла лісова пожежа. Згорілі склади належали збройовій компанії "Гефест-М".

В екстрених службах також заявили, що вогонь загрожує ще 18 будинкам, де також зберігається вибухівка.

Також повідомляється, що місцева влада розпочала евакуацію селища Первомайський, а в Режевському міському окрузі ввели режим надзвичайної ситуації.

Чиновники називають ситуацію із природними пожежами у Свердловській області на Уралі критичною, та їх загальна площа сягає 20 тис. га.

В агентстві пишуть, що жителі Єкатеринбургу за 128 км від селища Первомайський скаржаться на сильний зміг та запах гару.