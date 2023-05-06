ua ru
Сб, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Свердловській області РФ горять склади з порохом

Новость на русском →
Росія, Субота 06 травня 2023 21:47
У Свердловській області РФ горять склади з порохом Фото: у Росії горять склади з порохом (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 6 травня, у селищі Первомайський Свердловської області Російської Федерації загорілись склади з порохом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

За даними росЗМІ, склади загорілися внаслідок лісової пожежі.

"Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох", - сказав співрозмовник агентства.

Повідомляють, що селище, в якому проживає приблизно 400 осіб, готується до евакуації.

Нагадаємо, 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі.

Пізніше в Генштабі уточнили, що нафтобаза, яка згоріла, забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту Росії, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Нова епоха монархії. Зеленський привітав Чарльза ІІІ з коронацією
Нова епоха монархії. Зеленський привітав Чарльза ІІІ з коронацією
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою