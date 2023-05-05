У Курську видніється дим і лунають вибухи: росіяни заявляють про пожежу

Сьогодні, 5 травня, у російському Курську прогриміли вибухи, над небом видно дим. Там нібито загорілася вантажівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

У мережі почали публікувати відео, на яких можна помітити, що над містом видніється дим, а також гримить низка вибухів.

У російському МНС заявляють, що в місті нібито спалахнув вантажний автомобіль і "туди вже направили рятувальників".