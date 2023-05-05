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У Курську видніється дим і лунають вибухи: росіяни заявляють про пожежу

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Курськ, П'ятниця 05 травня 2023 18:24
У Курську видніється дим і лунають вибухи: росіяни заявляють про пожежу Ілюстративне фото: у Курську видніється дим і лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 5 травня, у російському Курську прогриміли вибухи, над небом видно дим. Там нібито загорілася вантажівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

У мережі почали публікувати відео, на яких можна помітити, що над містом видніється дим, а також гримить низка вибухів.

У російському МНС заявляють, що в місті нібито спалахнув вантажний автомобіль і "туди вже направили рятувальників".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 4 травня у тимчасово окупованому Севастополі на аеродромі "Бельбек" пролунали вибухи.

Також ми писали, що 29 квітня в Курській області повідомляли про "потужний приліт".

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