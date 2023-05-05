У Курську видніється дим і лунають вибухи: росіяни заявляють про пожежу
Ілюстративне фото: у Курську видніється дим і лунають вибухи (Getty Images)
Сьогодні, 5 травня, у російському Курську прогриміли вибухи, над небом видно дим. Там нібито загорілася вантажівка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
У мережі почали публікувати відео, на яких можна помітити, що над містом видніється дим, а також гримить низка вибухів.
У російському МНС заявляють, що в місті нібито спалахнув вантажний автомобіль і "туди вже направили рятувальників".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 4 травня у тимчасово окупованому Севастополі на аеродромі "Бельбек" пролунали вибухи.
Також ми писали, що 29 квітня в Курській області повідомляли про "потужний приліт".
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