В РФ рассказали о последствиях пожара на складах с порохом на Урале

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД в российском регионе Валерия Горелых, во время тушения пожара пострадал один пожарный, который, предварительно, отравился угарным газом, и был доставлен в больницу.

В ведомстве добавили, что информации о пострадавших жителях не поступало. Также в экстренных службах рассказали, что обстановка стабилизировалась.

"Один из сгоревших складов был пуст, второй - заполнен порохом наполовину. На спасенных от огня складах хранится тротил", - говорится в публикации.

В экстренных службах региона нам уточнили, что крупных взрывов и разрушений не зафиксировано, однако "происходят небольшие хлопки".

По данным российских МЧСников, на склады на площади 960 кв. м, где хранился порох, перешел лесной пожар. Сгоревшие склады принадлежали оружейной компании "Гефест-М".

В экстренных службах также заявили, что огонь угрожает еще 18 зданиям, где также хранится взрывчатка.

Также сообщается, что местные власти начали эвакуацию поселка Первомайский, а в Режевском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Чиновники называют ситуацию с природными пожарами в Свердловской области на Урале критической, и их общая площадь достигает 20 тыс. га.

В агентстве пишут, что жители Екатеринбурга в 128 км от поселка Первомайский жалуются на сильный смог и запах гари.