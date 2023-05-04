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У Севастополі в районі аеродрому "Бельбек" чути вибухи. Росіяни заявили про БПЛА

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Крим, Четвер 04 травня 2023 19:45
У Севастополі в районі аеродрому "Бельбек" чути вибухи. Росіяни заявили про БПЛА Фото: у Севастополі в районі аеродрому "Бельбек" чути вибухи (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 4 травня, жителі окупованого Севастополя чули звуки, схожі на вибухи. Окупаційна влада заявила про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "губернатора" регіона Михайла Развожаєва.

За його словами, близько 19:00 за місцевим часом, в районі аеродрому "Бельбек" спрацювало ППО. Там було помічено безпілотник.

"Жодні об'єкти не постраждали. Ситуація під контролем", - заявив Развожаєв.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що в небі над містом було видно характерні сліди. Окрім цього жителі міста опублікували відео з характерним звуком вибуху.

У Севастополі в районі аеродрому &quot;Бельбек&quot; чути вибухи. Росіяни заявили про БПЛА

Фото: скріншот

Нагадаємо, у четвер, 4 травня, у тимчасово окупованому Севастополі було чутно "гучні звуки". Окупаційна влада міста пояснила це тренуванням систем ППО.

2 травня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух. Окупанти пояснили інцидент "роботою ППО".

Також раніше ми писали, про що свідчать вибухи в Криму та на об'єктах у РФ.

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