У Севастополі в районі аеродрому "Бельбек" чути вибухи. Росіяни заявили про БПЛА

У четвер, 4 травня, жителі окупованого Севастополя чули звуки, схожі на вибухи. Окупаційна влада заявила про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "губернатора" регіона Михайла Развожаєва.

За його словами, близько 19:00 за місцевим часом, в районі аеродрому "Бельбек" спрацювало ППО. Там було помічено безпілотник.

"Жодні об'єкти не постраждали. Ситуація під контролем", - заявив Развожаєв.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що в небі над містом було видно характерні сліди. Окрім цього жителі міста опублікували відео з характерним звуком вибуху.

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