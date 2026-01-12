ua en ru
Пн, 12 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Британії назвали умову, за якої відправлять війська в Україну

Понеділок 12 січня 2026 23:36
UA EN RU
У Британії назвали умову, за якої відправлять війська в Україну Фото: британський головком упевнений, що війська Британії будуть у безпеці (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Головнокомандувач ЗС Британії Річард Нейтон заявив, що не спрямує британські війська в Україну, якщо не буде впевнений у їхній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Крім цього, депутат-консерватор Джессі Норман з комітету з оборони запитав його про те, чи будуть війська Британії, розгорнуті для дотримання мирної угоди в Україні, забезпечені так, щоб дійсно забезпечити безпеку. У відповідь Річард Нейтон сказав таке:

"Я впевнений, що ми розгорнемо людей, щоб забезпечити їхню безпеку. Але ви маєте знати, містер Норман, що в оперативній обстановці не буває нульового ризику", - заявив він.

Нейтон наголосив, що завдання військового керівництва, за підтримки міністрів у процесі ухвалення рішень, полягає в тому, щоб оцінити рівень ризику і переконатися, "що вигоди, які ми отримуємо від розгортання, переважують будь-які ризики, яких ми можемо зазнати".

"Упевнений, будучи тісно залученим у планування (Коаліції охочих - ред.), що у нас є кошти для виконання поставлених завдань, і це додаткове фінансування знизить ризик", - резюмував він.

Мир і гарантії безпеки для України

Нагадаємо, що останніми місяцями Україна і США активно працювали над мирним планом, а також проводили зустрічі з "коаліцією охочих" з приводу гарантій безпеки для нашої країни в рамках гарантій безпеки.

Зокрема, остання така зустріч відбулася в Парижі 6 січня, на якій було визначено внесок кожної з країн коаліції.

За даними The Times, Британія і Франція розглядають варіант спрямувати в Україну до 15 тисяч військових у разі укладення мирної угоди.

Водночас Німеччина висловила готовність приєднатися до забезпечення можливого режиму припинення вогню в Україні, але не беручи на себе зобов'язань щодо направлення військ.

У Бельгії заявили, що готові надати авіацію і флот для забезпечення безпеки України після завершення війни.

Також ми писали, що Канада теж допускає розміщення своїх військ в Україні. Відомо, що початковий внесок країни може бути у вигляді навчання українських військ.

Крім того, сьогодні президент України Володимир Зеленський доручив фіналізувати документ про гарантії безпеки для України від США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна в Україні Гарантії безпеки мирний план США
Новини
Трамп про Зеленського: "У нього немає карт, є лише я"
Трамп про Зеленського: "У нього немає карт, є лише я"
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році