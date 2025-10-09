ua en ru
РФ розгортає глобальне вербування найманців у Азії, Африці й Латинській Америці, - ЦПД

Четвер 09 жовтня 2025 08:00
Ілюстративне фото: Кремль вербує найманців з країн "третього світу" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росія розгортає глобальне вербування найманців у країнах Південно-Східної Азії, Африки та Латинській Америці. Процес маскується "співпрацею" з урядами й "охоронними структурами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

У відомстві зазначили, що завдання спецоперації полягає не лише у поповненні людського ресурсу для війни проти України, але й у створенні паралельних воєнізованих каналів для гібридних операцій - від розвідки та диверсій до політичної дестабілізації у регіонах традиційної присутності США.

На думку експертів, таке залучення громадян країн, пов’язаних із Вашингтоном економічно чи політично, підриває механізми безпеки та довіру до союзницьких форматів.

"Росія вбудовує вербувальні ланцюжки до кримінальних екосистем, зокрема в Латинській Америці, що спрощує фінансування та логістику, а поблизу кордонів США створює ризик "гарячих точок" і вимушених силових відповідей", - зазначають у ЦПД.

У відомстві також навели приклади такого "вербування". Нещодавно в Кенії розгорівся скандал після того, як спортсмена обманом змусили підписати "контракт" із Міноборони РФ та відправили на фронт. У МЗС країни заявили про кілька таких випадків.

Водночас, у Південно-Африканській Республіці виявлене масове вербування жінок на заводи з виробництва ударних дронів у російській економічній зоні "Алабуга" під виглядом легального працевлаштування, а насправді - для примусової праці.

У ЦПД зазначили, що такі практики є не "антиколоніалізмом", як це намагається подавати Кремль, а відтворенням колоніальних схем експлуатації людей, як дешевої робочої сили і "гарматного м’яса". Це дестабілізує цілі регіони та підриває міжнародну безпеку.

Вербування найманіців з боку Росії

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Росія вербує на війну проти України найманців з країн Близького Сходу та Афганістану.

Тим часом у США нарахували до п'яти тисяч громадян Куби, що воюють на боці РФ проти України.

Водночас, за даними джерел видання Forbes, проти України воюють близько 25 тисяч кубинців, що компенсують масові втрати росіян. Це робить їх найбільшим контингентом на фронті у світі.

