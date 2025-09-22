Найманці з Близького Сходу на війні в Україні: РФ вербує колишніх бойовиків ІДІЛ

Росія та Іран активно вербують найманців з Близького Сходу та Афганістану для участі у війні в Україні.

Як пише РБК-Україна , про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела у спецслужбах.

До ведення бойових дій на боці окупантів залучають громадян Іраку, Сирії, Афганістану, Лівії, Ємену та інших країн регіону.

Спецслужби отримали дані про те, що Росія спільно з Іраном вербують навіть колишніх бойовиків ІДІЛ, що викликає серйозну стурбованість експертів у галузі безпеки.

Основними причинами цього процесу вважається нестача особового складу в російській армії. Найманцям пропонують фінансову винагороду та обіцянки надання російського громадянства, йдеться у публікації.

Для перекидання найманців використовуються нелегальні міграційні та торговельні маршрути, що проходять за чотирма основними напрямками:

Близький Схід – Іран – Вірменія – Грузія – Росія

Близький Схід – Іран – Азербайджан – Росія

Близький Схід – Іран – Центральна Азія – Росія

Афганістан – Центральна Азія – Росія

Повідомляється, що в останні дні були зафіксовані випадки затримання нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути кордони у Вірменії, Азербайджані та країнах Центральної Азії.

Їхнє листування вказує на тісну координацію з російською стороною та отримання конкретних обіцянок за участь у цьому процесі.

Зокрема, був затриманий громадянин Іраку 2006 року народження, який намагався незаконно перетнути територію однієї із зазначених країн. Він уклав контракт з Міноборони РФ для вступу до лав збройного угруповання "Багдад". Про це свідчать фотодокументи, які опинилися в розпорядженні спецслужб.

Йому пообіцяли грошову винагороду в розмірі від 3-8 тис. доларів, а також надання російського громадянства через пів року служби.