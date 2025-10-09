ua en ru
РФ разворачивает глобальную вербовку наемников в Азии, Африке и Латинской Америке, - ЦПД

Российская Федерация, Четверг 09 октября 2025 08:00
РФ разворачивает глобальную вербовку наемников в Азии, Африке и Латинской Америке, - ЦПД Иллюстративное фото: Кремль вербует наемников из стран "третьего мира" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россия разворачивает глобальную вербовку наемников в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америке. Процесс маскируется "сотрудничеством" с правительствами и "охранными структурами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины.

В ведомстве отметили, что задача спецоперации заключается не только в пополнении человеческого ресурса для войны против Украины, но и в создании параллельных военизированных каналов для гибридных операций - от разведки и диверсий до политической дестабилизации в регионах традиционного присутствия США.

По мнению экспертов, такое привлечение граждан стран, связанных с Вашингтоном экономически или политически, подрывает механизмы безопасности и доверие к союзническим форматам.

"Россия встраивает вербовочные цепочки в криминальные экосистемы, в частности в Латинской Америке, что упрощает финансирование и логистику, а вблизи границ США создает риск "горячих точек" и вынужденных силовых ответов", - отмечают в ЦПД.

В ведомстве также привели примеры такой "вербовки". Недавно в Кении разгорелся скандал после того, как спортсмена обманом заставили подписать "контракт" с Минобороны РФ и отправили на фронт. В МИД страны заявили о нескольких таких случаях.

Тем временем в Южно-Африканской Республике выявлена массовая вербовка женщин на заводы по производству ударных дронов в российской экономической зоне "Алабуга" под видом легального трудоустройства, а на самом деле - для принудительного труда.

В ЦПД отметили, что такие практики являются не "антиколониализмом", как это пытается подавать Кремль, а воспроизведением колониальных схем эксплуатации людей, как дешевой рабочей силы и "пушечного мяса". Это дестабилизирует целые регионы и подрывает международную безопасность.

Вербовка наемников со стороны России

Напомним, по данным СМИ, Россия вербует на войну против Украины наемников из стран Ближнего Востока и Афганистана.

Тем временем в США насчитали до пяти тысяч граждан Кубы, воюющих на стороне РФ против Украины.

В то же время, по данным источников издания Forbes, против Украины воюют около 25 тысяч кубинцев, что компенсирует массовые потери россиян. Это делает их крупнейшим контингентом на фронте в мире.

