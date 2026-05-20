Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ розглядає сценарії нападу на Україну з Білорусі та Брянської області, - Зеленський

20:02 20.05.2026 Ср
2 хв
Глава держави розповів про кроки щодо посилення захисту
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Росіяни розглядають сценарії нападів на Україну через Чернігівсько-Київський напрямок з Білорусі та Брянської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Читайте також: У Росії є п'ять сценаріїв розширення війни з півночі України, - Зеленський

Глава держави розповів про результати ставки, на якій з військовими, розвідками, СБУ та МЗС обговорювалось, що відбувається на напрямку Білорусь - Брянська область.

"Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити. Відповідні доручення є для військового командування, але окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії, звідки є загроза", - заявив президент.

Зеленський додав, що розраховує на активну роботу українського МЗС щодо Білорусі - зокрема, необхідно посилити тиск і посилити координацію з партнерами України.

"Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти: наслідки для них будуть, і будуть значними", - наголосив він.

Глава держави заявив, що додаткові завдання, поки непублічні, щодо цієї загрози є для розвідки. Зеленський додав, що в України є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу з російської території.

Нагадаємо, країна-агресорка посилила спроби втягнути Білорусь у подальшу війну проти України та обговорювала це питання з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

У понеділок, 18 травня, в Білорусі розпочалися навчання військових підрозділів із бойового застосування ядерної зброї та забезпечення ядерних сил. До маневрів також залучена російська сторона.

В Інституті вивчення війни зазначили, що РФ проводить ядерні навчання, аби продемонструвати силу союзникам України та чинити на них тиск. Крім того, у Кремлі намагаються таким чином відвернути увагу від невдач російської армії на фронті.

