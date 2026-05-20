РФ рассматривает сценарии нападения на Украину из Беларуси и Брянской области, - Зеленский

Россияне рассматривают сценарии нападений на Украину через Черниговско-Киевское направление из Беларуси и Брянской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал о результатах ставки, на которой с военными, разведками, СБУ и МИД обсуждалось, что происходит на направлении Беларусь - Брянская область.
"Конечно, уже мы работаем, чтобы нашу защиту на направлении усилить. Соответствующие поручения есть для военного командования, но отдельно также мы делаем превентивные шаги как по Беларуси, так и по определенным частям России, откуда есть угроза", - заявил президент.
Зеленский добавил, что рассчитывает на активную работу украинского МИД по Беларуси - в частности, необходимо усилить давление и усилить координацию с партнерами Украины.
"Честно говоря, надоело уже, что постоянно есть такая угроза для Украины, что россияне в какой-то момент могут втянуть Беларусь в расширение войны. Там должны понимать: последствия для них будут, и будут значительными", - подчеркнул он.
Глава государства заявил, что дополнительные задачи, пока непубличные, по этой угрозе есть для разведки. Зеленский добавил, что у Украины есть конкретные возможности реагировать на любую угрозу с российской территории.
Напомним, страна-агрессор усилила попытки втянуть Беларусь в дальнейшую войну против Украины и обсуждала этот вопрос с белорусским диктатором Александром Лукашенко.
В понедельник, 18 мая, в Беларуси начались учения военных подразделений по боевому применению ядерного оружия и обеспечению ядерных сил. К маневрам также привлечена российская сторона.
В Институте изучения войны отметили, что РФ проводит ядерные учения, чтобы продемонстрировать силу союзникам Украины и оказать на них давление. Кроме того, в Кремле пытаются таким образом отвлечь внимание от неудач российской армии на фронте.