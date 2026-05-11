РФ рассматривает новую волну открытой мобилизации, если война затянется на 2 года, - источник

Россия готовит новую мобилизацию до 300 тысяч человек, если Кремль решит продолжать войну против Украины еще на один-два года. Однако окончательное решение пока не принято.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны ".

Как рассказал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, "это один из сценариев, который они рассматривают, если решат продолжать войну еще на год-два".

Еще один собеседник издания утверждает, что пока такое решение в Москве не принято, но все необходимые процедуры и процессы для этого готовы. Прежде всего уже есть еще действующий указ о мобилизации, которым российский диктатор Владимир Путин руководствовался осенью 2022 года.

"У россиян в планах есть проведение - если будет такая необходимость - более широкой мобилизации, и они готовы к этому. Эта новая волна мобилизации может предусматривать, например, призыв 300 тысяч человек, как это было в 2022-м", - рассказал один из источников РБК-Украина.

По оценкам собеседника, это "это будет иметь серьезное негативное влияние на экономическую ситуацию в РФ".

