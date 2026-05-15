РФ розглядає нові операції проти України і НАТО з території Білорусі, - Зеленський

РФ активізувала спроби втягнути Білорусь у подальші військові дії проти України. Москва контактувала з цього приводу з диктатором Олександром Лукашенком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.
Як повідомив Зеленський, Україна фіксує спроби Москви розширити залучення Білорусі до війни.
За наявною інформацією, між російськими представниками та Олександром Лукашенком відбулися додаткові контакти, метою яких є схиляння Мінська до участі в нових агресивних діях.
За словами президента України, російська сторона розглядає різні сценарії військових операцій, які можуть бути розгорнуті або в південному, або в північному напрямку від території Білорусі.
Йдеться про потенційні удари або по Чернігівсько-Київському напрямку, або навіть по одній із країн НАТО з білоруського напрямку.
Зеленський наголосив, що Україна має інформацію про зміст контактів між Росією і Білоруссю.
Ці дані, за його словами, враховуються під час оцінки можливих загроз і планування оборонних заходів.
Президент України зазначив, що в разі реалізації подібних планів країна буде готова до захисту.
Він заявив, що доручив Силам оборони та безпеки посилити відповідний напрям і підготувати план реагування.
Цей план, як повідомив Зеленський, буде розглянуто та затверджено на засіданні Ставки.
Нагадуємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на посилення захисту повітряного простору вже до початку літа. За його словами, цьому має сприяти формування європейської "антибалістичної коаліції", а також нові кроки в межах програми PURL, спрямовані на зміцнення оборонних спроможностей країни та підвищення ефективності протиповітряного захисту.
Зазначимо, що Володимир Зеленський повідомив, що дав доручення Силам оборони та профільним спецслужбам напрацювати заходи у відповідь на масштабну російську атаку, що сталася 13 і 14 травня.