РФ рассматривает новые операции против Украины и НАТО с территории Беларуси, - Зеленский

Россия усиливает давление на Беларусь

Как сообщил Зеленский, Украина фиксирует попытки Москвы расширить вовлечение Беларуси в войну.

По имеющейся информации, между российскими представителями и Александром Лукашенко состоялись дополнительные контакты, целью которых является склонение Минска к участию в новых агрессивных действиях.

Возможные направления операций

По словам президента Украины, российская сторона рассматривает различные сценарии военных операций, которые могут быть развернуты либо в южном, либо в северном направлении от территории Беларуси.

Речь идет о потенциальных ударах либо по Черниговско-Киевскому направлению, либо даже по одной из стран НАТО с белорусского направления.

Данные украинской разведки

Зеленский подчеркнул, что Украина располагает информацией о содержании контактов между Россией и Беларусью.

Эти данные, по его словам, учитываются при оценке возможных угроз и планировании оборонных мер.

Президент Украины отметил, что в случае реализации подобных планов страна будет готова к защите.

Он заявил, что поручил Силам обороны и безопасности усилить соответствующее направление и подготовить план реагирования.

Этот план, как сообщил Зеленский, будет рассмотрен и утвержден на заседании Ставки.