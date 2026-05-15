Обстрел Киева Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ рассматривает новые операции против Украины и НАТО с территории Беларуси, - Зеленский

16:57 15.05.2026 Пт
2 мин
Есть несколько возможных сценариев новых операций с территории Беларуси
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)

РФ активизировала попытки втянуть Беларусь в дальнейшие военные действия против Украины. Москва контактировала по этому поводу с диктатором Александром Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Россия усиливает давление на Беларусь

Как сообщил Зеленский, Украина фиксирует попытки Москвы расширить вовлечение Беларуси в войну.

По имеющейся информации, между российскими представителями и Александром Лукашенко состоялись дополнительные контакты, целью которых является склонение Минска к участию в новых агрессивных действиях.

Возможные направления операций

По словам президента Украины, российская сторона рассматривает различные сценарии военных операций, которые могут быть развернуты либо в южном, либо в северном направлении от территории Беларуси.

Речь идет о потенциальных ударах либо по Черниговско-Киевскому направлению, либо даже по одной из стран НАТО с белорусского направления.

Данные украинской разведки

Зеленский подчеркнул, что Украина располагает информацией о содержании контактов между Россией и Беларусью.

Эти данные, по его словам, учитываются при оценке возможных угроз и планировании оборонных мер.

Президент Украины отметил, что в случае реализации подобных планов страна будет готова к защите.

Он заявил, что поручил Силам обороны и безопасности усилить соответствующее направление и подготовить план реагирования.

Этот план, как сообщил Зеленский, будет рассмотрен и утвержден на заседании Ставки.

Напоминаем, что Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на усиление защиты воздушного пространства уже к началу лета. По его словам, этому должно способствовать формирование европейской "антибаллистической коалиции", а также новые шаги в рамках программы PURL, которые направлены на укрепление оборонных возможностей страны и повышение эффективности противовоздушной защиты.

Отметим, что Владимир Зеленский сообщил, что дал поручение Силам обороны и профильным спецслужбам выработать ответные меры на масштабную российскую атаку, которая произошла 13 и 14 мая.

