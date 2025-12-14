РФ різко посилила повітряні удари по Україні: Зеленський навів цифри атак за тиждень

За останній тиждень Росія здійснила одну з наймасштабніших серій повітряних атак по Україні, випустивши понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.
За його словами, після російських ударів по енергетичній інфраструктурі всі профільні служби працюють над відновленням електро-, тепло- та водопостачання.
Водночас ситуація залишається складною - сотні тисяч родин досі без світла у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Чернігівській, Донецькій, Сумській та Дніпропетровській областях.
Зеленський наголосив, що російські атаки тривають - минулої ночі знову були удари по громадах, є поранені.
"Росія затягує війну і хоче якомога більше нашкодити нашим людям. Загалом за цей тиждень росіяни випустили понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів по Україні. Лише один тиждень", - пише Зеленський.
Водночас глава держави заявив, що Україна готова до конструктивної дипломатії заради досягнення справедливого миру. Найближчі дні, за його словами, будуть насичені міжнародними переговорами, і Київ розраховує на підтримку партнерів.
Варто нагадати, що у ніч на 14 грудня росіяни масовано атакували Одеську область із повітря різними типами озброєння.
Окрім цього ввечері 13 грудня окупаційні війська продовжили тероризувати Дніпропетровську область, росіяни били по населених пунктах та цивільній інфраструктурі.
За даними Повітряних сил, цієї ночі ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М" та 138 дронів. Силам ППО вдалося збити 110 ворожих безпілотників.