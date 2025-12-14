РФ резко усилила воздушные удары по Украине: Зеленский привел цифры атак за неделю

По его словам, после российских ударов по энергетической инфраструктуре все профильные службы работают над восстановлением электро-, тепло- и водоснабжения.

В то же время ситуация остается сложной - сотни тысяч семей до сих пор без света в Николаевской, Одесской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях.

Зеленский отметил, что российские атаки продолжаются - прошлой ночью снова были удары по общинам, есть раненые.

"Россия затягивает войну и хочет как можно больше навредить нашим людям. Всего за эту неделю россияне выпустили более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет различных типов по Украине. Только одна неделя", - пишет Зеленский.

В то же время глава государства заявил, что Украина готова к конструктивной дипломатии ради достижения справедливого мира. Ближайшие дни, по его словам, будут насыщены международными переговорами, и Киев рассчитывает на поддержку партнеров.