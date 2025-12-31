РФ за рік випустила по Україні понад 100 000 дронів, тисячі ракет та КАБів, - United24

У 2025 році Росія випустила по Україні понад 60 000 керованих авіаційних бомб, близько 2400 ракет різних типів і понад 100 000 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на United24 .

"Щотижня над Україною фіксувалися тисячі повітряних цілей. Кожен день приносив нові руйнування й втрати серед мирного населення. Постійні атаки знищували об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, перетворюючи життя людей на боротьбу за виживання", - зазначили в United24.

Як повідомляється, протягом 2025 року повітряна тривога лунала в Україні щонайменше 19 033 рази. Найбільше у Харківській області - 2020 тривог за рік.

Останні обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 127 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Найбільше постраждала Одеса та область. За даними місцевої влади, ворог знову націлився на цивільну й енергетичну інфраструктуру регіону. В одному з населених пунктів області через атаку зайнялися склади логістичної компанії.

Також відомо про влучання російських дронів у багатоповерхові будинки у двох районах Одеси. В одному з них спалахнули пожежі у квартирах. Є постраждалі, серед них діти.

Окрім того, під час нічної атаки на Одесу уламки ворожого безпілотника впали на територію автодвору сортувального термінала "Нової пошти". Збитки оцінюють у 2,3 мільйона гривень.

У ніч на 30 грудня російські війська здійснили комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні ракети та десятки ударних безпілотників.

Зокрема, вчора Чорноморський порт в Одесі зазнав двох атак за день, внаслідок чого загорівся резервуар з мастилом. Також росіяни атакували порт Південний.