РФ атакувала Україну ракетами й дронами: є влучання у п'яти локаціях

У ніч на 30 грудня російські війська здійснили комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні ракети та десятки ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

З 18:00 29 грудня противник запустив дві балістичні ракети «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму та Воронезької області РФ. Крім того, росіяни атакували 60 ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та дронами інших типів.

Запуски здійснювалися з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського і Чауди на ТОТ АР Криму. Близько 40 безпілотників були "Шахедами".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 силами ППО збито або подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та восьми ударних дронів на п’яти локаціях.