Головна » Новини » Війна в Україні

РФ атакувала Україну ракетами й дронами: є влучання у п'яти локаціях

Україна, Вівторок 30 грудня 2025 09:49
РФ атакувала Україну ракетами й дронами: є влучання у п'яти локаціях Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 30 грудня російські війська здійснили комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні ракети та десятки ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

З 18:00 29 грудня противник запустив дві балістичні ракети «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму та Воронезької області РФ. Крім того, росіяни атакували 60 ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та дронами інших типів.

Запуски здійснювалися з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського і Чауди на ТОТ АР Криму. Близько 40 безпілотників були "Шахедами".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 силами ППО збито або подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та восьми ударних дронів на п’яти локаціях.

Обстріл 30 грудня

Цієї ночі російські війська завдали удару по Запоріжжю, там постраждали об'єкти інфраструктури та житловий сектор, екстрені служби продовжують роботу на місцях.

Окрім цього внаслідок російських обстрілів у Чернігівській області пошкоджено важливий енергетичний об’єкт. Зокрема, через відсутність напруги в електромережі, спричинену ворожими ударами, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух окремих приміських поїздів.

Зеленський назвав вільну економічну зону можливим шляхом компромісу щодо територій
