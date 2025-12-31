В Одесі уламки дрону РФ знищили посилки "Нової пошти" на понад 2 млн гривень

Під час нічної атаки на Одесу уламки ворожого безпілотника впали на територію автодвору сортувального термінала "Нової пошти". Збитки оцінюють у 2,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти" у Telegram .

"У ніч на 31 грудня під час масованої атаки на Одещину уламки ворожого дрону впали на територію автодвору сортувального термінала Нової пошти", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у компанії, всі працівники перебували в укритті та не постраждали.

Втім, через попадання уламків сталося займання причепу вантажного автомобіля, в якому знаходилося 110 посилок загальною оголошеною вартістю 2,3 мільйона гривень. Всі вони знищені.

У компанії запевнили, що компенсують втрату відправлень і вже зв’язуються з клієнтами щодо відшкодування. Термінал уже відновив роботу.