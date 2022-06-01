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РФ проводит учения ракетных войск с ядерным вооружением. Задействовано сто единиц техники

Ракетная установка "Ярс" (Фото: iz.ru)
Автор: Константин Широкун

Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения проводит учения с использованием стратегических комплексов "Ярс". В Ивановской области ракетные комплексы отрабатывают маневрирование и развертывание для выполнения стрельб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

Сообщается, что на учениях задействовано около тысячи военнослужащих, а также более 100 единиц техники. Будут ли в ходе маневров проводиться учебные пуски, не сообщается.

Отметим, что в России неоднократно угрожают применить ядерное оружие против нашей страны. В то же время американская разведка отметила, что Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если почувствует угрозу для своего режима.

Добавим, в ООН также считают применение Россией ядерного оружия против Украины вполне возможным. При этом как заявил недавно посол РФ, Москва якобы не станет применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины и назвал причину.

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Ядерное оружиеРакетные испытанияВойска РФ