Посол РФ исключил применение тактического ядерного оружия в Украине и сказал почему

Россия не станет применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины. Поскольку страна не может использовать этот вид оружия в подобных конфликтах "в соответствии с российской военной доктриной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла России в Великобритании Андрея Келина в интервью BBC.

"Тактическое ядерное оружие, согласно российской военной доктрине, не используется в таких конфликтах (как вторжение России в Украину - ред.)", - заявил Келин.

По его словам, в России "очень строго регламентировано использование ядерного оружия", и в основном это возможно лишь в случаях, когда существование государства находится под угрозой.

"Это не имеет ничего общего с текущей операцией", - сказал посол.

При этом на вопрос журналиста, отметил, что одним из поводов российского вторжения в Украину, в Кремле называли именно угрозу существованию России из-за планов Украины получить ядерное оружие, которые якобы имели место он ответил, что "Россия решает эту проблему проведением "ограниченной военной операции".

"Возможно, вы заметили, что мы не наращиваем там численность своих вооруженных сил, мы считаем, что их достаточно, чтобы решить наши задачи", - добавил Келин.

Напомним, как недавно заявили в ООН, Россия может применить ядерное оружие против Украины.

Отметим, что в России неоднократно ранее угрожали применить ядерное оружие против нашей страны.

В то же время американская разведка отметила, что Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если почувствует угрозу для своего режима.

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