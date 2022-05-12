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Если будут угрозы. В России призвали учитывать возможность применения ядерного оружия

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Нью-Йорк, Четверг 12 мая 2022 21:32
Если будут угрозы. В России призвали учитывать возможность применения ядерного оружия Фото: зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский (un.org)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация не может исключать возможность применения ядерного оружия. Особенно когда ей якобы угрожают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского для UnHerd News.

"Я считаю, что если вы имеете дело с ядерным государством, если вы угрожаете военному государству, вы должны учитывать все варианты, которые есть на столе", - отметил он.

Напомним, сегодня заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что якобы Запад развязал прокси-войну против РФ, у которой всегда есть вероятность перейти в ядерный конфликт.

Американская разведка считает, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если почувствует угрозу для своего режима.

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