РФ проводить навчання ракетних військ з ядерним озброєнням. Задіяно сто одиниць техніки

Тейківська дивізія Ракетних військ стратегічного призначення проводить навчання з використанням стратегічних комплексів "Ярс". В Іванівській області ракетні комплекси відпрацьовують маневрування і розгортання для виконання стрільб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс .

Повідомляється, що на навчаннях задіяно близько тисячі військовослужбовців, а також понад 100 одиниць техніки. Чи будуть в ході маневрів проводитися навчальні пуски, не повідомляється.

Відзначимо, що у Росії неодноразово погрожують застосувати ядерну зброю проти нашої країни. Водночас американська розвідка зазначила, що Путін може віддати наказ про застосування ядерної зброї, якщо відчує загрозу для свого режиму.

Додамо, в ООН також вважають застосування Росією ядерної зброї проти України цілком можливим. При цьому як заявив нещодавно посол РФ, Москва нібито не стане застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України і назвав причину.

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