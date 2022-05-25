В ООН считают, что Россия может применить ядерное оружие против Украины

ООН не исключает возможности еще большего обострения вооруженного конфликта в Украине. В частности, учитывается возможность применения Россией ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Управление по координации гуманитарных вопросов ООН.

"Перспектива ядерного конфликта, которая была когда-то немыслимой, теперь снова в пределах возможного", - говорится в сообщении.

Кроме того, ООН в отчете говорит о последствиях полномасштабного вторжения России в Украину: разрушенные дома, школы и больницы, отсутствие предметов первой необходимости и 12 млн переселенцев.

Также речь идет о резком подорожании продуктов питания, топлива и удобрения во всем мире из-за нарушения логистических цепей.

"Все это больше всего бьет по беднейшим (странам, - ред.), усиливая страдания и закладывая зерно дальнейшей политической нестабильности и беспорядков во всем мире, с прямыми влиянием на защиту гражданского населения", - добавили в ООН.