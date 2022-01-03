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В РФ проведут учения стратегических ядерных сил на фоне переговоров по "гарантиям безопасности"

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Москва, Понедельник 03 января 2022 03:05
В РФ проведут учения стратегических ядерных сил на фоне переговоров по "гарантиям безопасности" Фото: в РФ пройдут учения стратегических ядерных сил (amp.euroradio.fm)
Автор: Артур Родивилов

Россия готовится провести стратегические командно-штабные учения "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил. Они должны пройти в начале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Учения запланированы на фоне предстоящих переговоров России и НАТО по "гарантиям безопасности".

"Учения "Гром" с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года", - говорится в сообщении.

Учения проводятся ежегодно в конце "военного" учебного года.

Обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере России.

Также выполняется учебно-боевой пуск МБР из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации ВКС РФ.

Напомним, НАТО готово к диалогу с РФ в Совете Россия - НАТО, заседание которого состоится уже 12 января.

Ранее РБК-Украина писало о том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор.

Российская Федерация, со своей стороны, обещает "принять меры" если США и НАТО не дадут ответ на "гарантии безопасности".

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