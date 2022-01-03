У РФ проведуть навчання стратегічних ядерних сил на тлі переговорів щодо "гарантій безпеки"

Росія готується провести стратегічні командно-штабні навчання "Грім" за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил. Вони мають відбутися на початку 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Навчання заплановані на тлі майбутніх переговорів Росії і НАТО щодо "гарантій безпеки". "Навчання "Грім" за участю російської ядерної тріади заплановані на початок 2022 року", - йдеться в повідомленні. Навчання проводяться щорічно в кінці "військового" навчального року. Зазвичай в рамках цих навчань підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) по полігону Кура на Камчатці, атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає МБР по цілі на полігоні Чижа на півночі Росії. Також виконується навчально-бойовий пуск МБР зі складу Ракетних військ стратегічного призначення, крилаті ракети запускають літаки дальньої авіації ВКС РФ.