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Россия угрожает "принять меры", если США и НАТО не ответят на "гарантии безопасности"

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Москва, Пятница 31 декабря 2021 11:24
Россия угрожает "принять меры", если США и НАТО не ответят на "гарантии безопасности" Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не откликнутся на ее предложения. Речь идет о так называемых "гарантиях безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Если в разумный срок конструктивного ответа не будет и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", - сказал Лавров.

По его словам, российский МИД не даст якобы "замотать инициативы в бесконечных дискуссиях".

Он отметил, России чрезвычайно важно, чтобы в переговорах участвовали американские военные.

Лавров также заявил, что предложения направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности и предположил, что на ее базе возможны новые соглашения по контролю над вооружениями.

"Разумеется, они не будут похожи на давно устаревший ДОВСЕ, даже в его адаптированной версии", - добавил Лавров.

Напомним, Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.

Добавим, недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что основной раунд переговоров по "гарантиям безопасности" в Европе начнется сразу после завершения новогодних каникул. По его словам, Москва не хочет затягивать с этим.

Отметим, накануне вопрос "гарантий безопасности" обсудили президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин.

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