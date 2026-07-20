РФ пропонує США та Ірану майданчик для мирного діалогу, але "не хоче нав'язуватися"

У РФ заявили про готовність допомогти США, Ірану та країнам Перської затоки у наданні майданчика для мирного діалогу. При цьому в Москві зазначили, що "не нав'язуватимуться".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Пропозицію країнам озвучив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Алімов.
"Готові сприяти мирному врегулюванню розбіжностей як між США та Іраном, так і між іранцями та арабами. Будемо раді надати майданчик для арабо-іранського діалогу, але нав'язуватися не мають наміру", - заявив дипломат.
Варто зазначити, що Пакистан. як основний посередник у мирному процесі на Близькому Сході, закликав Іран та США повернутися до умов червневого меморандуму.
Згідно з ним, Тегеран і Вашингтон мали протягом 60 днів досягти остаточної угоди про припинення війни. Однак жодної інформації про новий раунд переговорів в Ісламабаді немає.
У Москві заявили, що зараз мирний процес нібито залучив і інші країни, включно з Росією, про що заявив Алімов.
"Підтримуємо щільні контакти з усіма зацікавленими сторонами, включаючи Ісламабад, Ер-Ріяд, Анкару. Знаємо, що зусилля щодо повернення сторін до переговорів продовжуються", - цитує його одне з росЗМІ.
Зазначимо, після краху тимчасового перемир'я між США та Іраном, станом на 20 липня, Вашингтон розпочав нову хвилю ударів по ісламській державі, атака триває дев'яту ніч поспіль.
Проблемною стала нестабільність в Ормузькій протоці - США пояснили початок своїх атак відповіддю на удари Тегерана по суднах. Наприклад, наприкінці минулого місяця Іран атакував вантажне судно під прапором Сінгапуру в Ормузькій протоці. Подібні атаки повторювалися, що викликало відповідну реакцію США.
Напередодні в МЗС Ірану заявили, що Тегеран призупинив виконання своїх зобов'язань щодо угоди зі США, яка передбачала припинення вогню. Поки що перспективи перемир'я між країнами туманні.