РФ пропонує США та Ірану майданчик для мирного діалогу, але "не хоче нав'язуватися"

Пропозицію країнам озвучив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Алімов.

"Готові сприяти мирному врегулюванню розбіжностей як між США та Іраном, так і між іранцями та арабами. Будемо раді надати майданчик для арабо-іранського діалогу, але нав'язуватися не мають наміру", - заявив дипломат.

Варто зазначити, що Пакистан. як основний посередник у мирному процесі на Близькому Сході, закликав Іран та США повернутися до умов червневого меморандуму.

Згідно з ним, Тегеран і Вашингтон мали протягом 60 днів досягти остаточної угоди про припинення війни. Однак жодної інформації про новий раунд переговорів в Ісламабаді немає.

У Москві заявили, що зараз мирний процес нібито залучив і інші країни, включно з Росією, про що заявив Алімов.

"Підтримуємо щільні контакти з усіма зацікавленими сторонами, включаючи Ісламабад, Ер-Ріяд, Анкару. Знаємо, що зусилля щодо повернення сторін до переговорів продовжуються", - цитує його одне з росЗМІ.