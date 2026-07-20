РФ предлагает США и Ирану площадку для мирного диалога, но "не хочет навязываться"

В РФ заявили о готовноссти помочьти США, Ирану и странам Персидского залива в предоставлении площадки для мирного диалога. При этом в Москве отметили, что "не станут навязываться".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Предложение странам озвучил замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов.
"Готовы содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Будем рады предоставить площадку для арабо-иранского диалога, но навязываться не намерены", - заявил дипломат.
Стоит отметить, что Пакистан. как основной посредник в мирном процессе на Ближнем Востоке, призвал Иран и США вернуться к условиям июньского меморандума.
Согласно ему, Тегеран и Вашингтон должны были в течение 60 дней достичь окончательного соглашения о прекращении войны. Однако никакой информации о новом раунде переговоров в Исламабаде нет.
В Москве заявили, что сейчас мирный процесс якобы вовлек и другие страны, включая Россию, о чем заявил Алимов.
"Поддерживаем плотные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Исламабад, Эр-Рияд, Анкару. Знаем, что усилия по возвращению сторон к переговорам продолжаются", - цитирует его одно из росСМИ.
Отметим, после краха временного перемирия между США и Ираном, по состоянию на 20 июля, Вашингтон начал новую волну ударов по исламскому государству, атака длится девятую ночь подряд.
Проблемной стала нестабильность в Ормузском проливе - США пояснили начало своих атак ответом на удары Тегерана по судам. К примеру, в конце прошлого месяца Иран атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Подобные атаки повторялись, что вызвало соответствующую реакцию США.
Накануне в МИД Ирана заявили, что Тегеран приостановил выполнение своих обязательств по сделка с США, которая предусматривала прекращение огня. Пока перспективы перемирия между странами туманны.