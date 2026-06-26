Іран атакував цивільне судно в Ормузькій протоці: вже відомо про наслідки

Іран атакував цивільне судно в Ормузькій протоці, яке є одним із ключових маршрутів світового морського судноплавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

НП сталась поблизу узбережжя Оману - вантажне суднопід прапором Сінгапуру в Ормузькій протоці було уражене "невідомим снарядом".

Унаслідок удару було пошкоджено місток судна, однак ніхто не постраждав.

Схвалений США маршрут проходження суден через Ормузьку протоку пролягає вздовж узбережжя Оману, тоді як Іран вимагає використовувати північний маршрут.

"Будь-який прохід маршрутами поза межами, визначеними PGSA, не підпадатиме під гарантії безпечного проходу й не матиме права на страхове покриття чи пов’язані з ним зобов’язання", - повідомило після обстрілу створене Тегераном управління з питань Ормузької протоки (PGSA),

В управлінні наголосили, що "відповідальність за проходження несанкціонованими маршрутами нестимуть власник, оператор і капітан судна".