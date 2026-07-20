ua en ru
Пн, 20 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

США розпочали нову хвилю ударів по Ірану, атака триває дев'яту ніч поспіль

03:28 20.07.2026 Пн
2 хв
Як США аргументували нові атаки?
aimg Едуард Ткач
США розпочали нову хвилю ударів по Ірану, атака триває дев'яту ніч поспіль Фото: американські війська продовжують обмежувати можливості Ірану (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Центральному командуванні США заявили, що в ніч проти 20 липня американські війська знову почали серію ударів по Ірану. Це вже дев'ята ніч поспіль, як США здійснюють атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост CENTCOM у соцмережі Х.

"Сьогодні о 19:00 за східним часом (о 02:00 за Києвом - ред.) CENTCOM розпочав нову хвилю ударів по Ірану, це вже дев'ята ніч поспіль", - йдеться у публікації.

У командуванні пояснили, що нові удари продовжать послаблювати іранські військові можливості, які Тегеран використовує для атак на торгові судна та цивільних моряків, які проходять через Ормузьку протоку.

Що передувало

Нагадаємо, у першій половині липня США та Іран знову почали обмінюватися ударами. Це сталося після того, як Тегеран кілька разів атакував торговельні судна в Ормузькій протоці.

У відповідь США кілька разів атакували Іран, через що бойові дії між сторонами знову стали регулярними.

Після першої атаки на судно президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я між сторонами закінчилося.

У суботу в МЗС Ірану також офіційно сказали, що вони більше не дотримуватимуться умов меморандуму в галузі перетворення вогню.

Також ми писали, що згідно з заявою командування, під час нових обмінів ударами США втратили вже як мінімум трьох бійців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока
Новини
СБУ уразила танкер Avero і три нафтобази РФ у Ставропольському краї
СБУ уразила танкер Avero і три нафтобази РФ у Ставропольському краї
Аналітика
Пікапи та "корчі": на чому їздить армія, та чи пересядуть ЗСУ на українські авто
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Пікапи та "корчі": на чому їздить армія, та чи пересядуть ЗСУ на українські авто