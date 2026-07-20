США розпочали нову хвилю ударів по Ірану, атака триває дев'яту ніч поспіль

У Центральному командуванні США заявили, що в ніч проти 20 липня американські війська знову почали серію ударів по Ірану. Це вже дев'ята ніч поспіль, як США здійснюють атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост CENTCOM у соцмережі Х.

У командуванні пояснили, що нові удари продовжать послаблювати іранські військові можливості, які Тегеран використовує для атак на торгові судна та цивільних моряків, які проходять через Ормузьку протоку.

"Сьогодні о 19:00 за східним часом (о 02:00 за Києвом - ред.) CENTCOM розпочав нову хвилю ударів по Ірану, це вже дев'ята ніч поспіль", - йдеться у публікації.

Що передувало

Нагадаємо, у першій половині липня США та Іран знову почали обмінюватися ударами. Це сталося після того, як Тегеран кілька разів атакував торговельні судна в Ормузькій протоці.

У відповідь США кілька разів атакували Іран, через що бойові дії між сторонами знову стали регулярними.

Після першої атаки на судно президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я між сторонами закінчилося.

У суботу в МЗС Ірану також офіційно сказали, що вони більше не дотримуватимуться умов меморандуму в галузі перетворення вогню.

Також ми писали, що згідно з заявою командування, під час нових обмінів ударами США втратили вже як мінімум трьох бійців.