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У МЗС Ірану заявили, що більше не дотримуються перемир'я зі США

18:15 18.07.2026 Сб
3 хв
Тегеран більше не має наміру вести переговори з Вашингтоном
aimg Едуард Ткач
У МЗС Ірану заявили, що більше не дотримуються перемир'я зі США Фото: іранці звинувачують США у припиненні вогню (Getty Images)
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Заступник глави МЗС Ірану Хазем Гарібабаді заявив, що Тегеран призупинив виконання своїх зобов'язань щодо угоди зі США, яка передбачала припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Важливо пояснити, що в червні меморандум про взаєморозуміння між країнами поклав край багатотижневим боям і відкрив простір для детальних переговорів, але незабаром провалився через обмін ударами між Іраном і США.

"Ми вели переговори. На жаль, саме американці вдалися до цих агресивних дій, порушивши власні зобов'язання. (В результаті - ред.) ми призупинили виконання всіх наших зобов'язань і фактично більше не здійснюємо їх", - сказав Гарібабаді в ефірі іранському держтелеканалу.

CNN пише, що заява заступника глави МЗС Ірану це ще одна ознака того, що переговори між Тегераном і Вашингтоном за посередництва Катару і Пакистану зайшли в глухий кут.

"Наразі перед нами стоїть завдання захистити нашу країну. Ми робитимемо це твердо і рішуче, і я думаю, що американців в черговий раз отримали свою відповідь - що їхні агресивні дії ні до чого не приведуть", - резюмував Гарібабаді.

Раніше цього тижня представник іранського МЗС Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран продовжить "рішуче" реагувати на удари США та не планує вести переговори.

"Наразі ми не маємо планів на переговори, і ми, як і раніше, зосереджені на захисті своєї країни", - сказав він журналістам у середу.

Нова війна між США та Іраном

Нагадаємо, у червні США та Іран уклали рамкову угоду, яка продовжила перемир'я, відкрила Ормузьку протоку і запустила процес переговорів на ключові теми, через які почалася війна. У тому числі щодо ядерної програми Тегерана.

Однак у першій половині липня Іран атакував одне із суден, яке намагалося пройти через протоку. Там заявили, що контейнеровоз йшов несанкціонованим маршрутом.

Але, як пояснювали низка ЗМІ, вся суть проблеми полягає в тому, що США лобіюють прохід кораблів біля узбережжя Оману, а не біля іранської території. І це, нібито, і спричинило удар Ірану по судну.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що на його думку, перемир'я "закінчилося" саме після того, як Іран атакував судно, що проходить через протоку. І як відомо, незабаром після атаки США завдали удару у відповідь по Ірану.

Після цього взаємний обстріл між сторонами відновився і відбувається практично щодня. Більш того, Іран знову закрив Ормузьку протоку, а США відновили блокаду іранських портів.

У матеріалі Axios тиждень тому було сказано, що Білий дім готується до того, що між США та Іраном може бути багатоденний або навіть багатотижневий обмін ударами через Ормузьку протоку.

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