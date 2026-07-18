У МЗС Ірану заявили, що більше не дотримуються перемир'я зі США

Заступник глави МЗС Ірану Хазем Гарібабаді заявив, що Тегеран призупинив виконання своїх зобов'язань щодо угоди зі США, яка передбачала припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Важливо пояснити, що в червні меморандум про взаєморозуміння між країнами поклав край багатотижневим боям і відкрив простір для детальних переговорів, але незабаром провалився через обмін ударами між Іраном і США.

"Ми вели переговори. На жаль, саме американці вдалися до цих агресивних дій, порушивши власні зобов'язання. (В результаті - ред.) ми призупинили виконання всіх наших зобов'язань і фактично більше не здійснюємо їх", - сказав Гарібабаді в ефірі іранському держтелеканалу.

CNN пише, що заява заступника глави МЗС Ірану це ще одна ознака того, що переговори між Тегераном і Вашингтоном за посередництва Катару і Пакистану зайшли в глухий кут.

"Наразі перед нами стоїть завдання захистити нашу країну. Ми робитимемо це твердо і рішуче, і я думаю, що американців в черговий раз отримали свою відповідь - що їхні агресивні дії ні до чого не приведуть", - резюмував Гарібабаді.

Раніше цього тижня представник іранського МЗС Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран продовжить "рішуче" реагувати на удари США та не планує вести переговори.

"Наразі ми не маємо планів на переговори, і ми, як і раніше, зосереджені на захисті своєї країни", - сказав він журналістам у середу.