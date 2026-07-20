РФ пропонує США та Ірану майданчик для мирного діалогу, але "не хоче нав'язуватися"
У РФ заявили про готовність допомогти США, Ірану та країнам Перської затоки у наданні майданчика для мирного діалогу. При цьому в Москві зазначили, що "не нав'язуватимуться".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Пропозицію країнам озвучив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Алімов.
"Готові сприяти мирному врегулюванню розбіжностей як між США та Іраном, так і між іранцями та арабами. Будемо раді надати майданчик для арабо-іранського діалогу, але нав'язуватися не мають наміру", - заявив дипломат.
Варто зазначити, що Пакистан. як основний посередник у мирному процесі на Близькому Сході, закликав Іран та США повернутися до умов червневого меморандуму.
Згідно з ним, Тегеран і Вашингтон мали протягом 60 днів досягти остаточної угоди про припинення війни. Однак жодної інформації про новий раунд переговорів в Ісламабаді немає.
У Москві заявили, що зараз мирний процес нібито залучив і інші країни, включно з Росією, про що заявив Алімов.
"Підтримуємо щільні контакти з усіма зацікавленими сторонами, включаючи Ісламабад, Ер-Ріяд, Анкару. Знаємо, що зусилля щодо повернення сторін до переговорів продовжуються", - цитує його одне з росЗМІ.
Ескалація на Близькому Сході
Зазначимо, після краху тимчасового перемир'я між США та Іраном, станом на 20 липня, Вашингтон розпочав нову хвилю ударів по ісламській державі, атака триває дев'яту ніч поспіль.
Проблемною стала нестабільність в Ормузькій протоці - США пояснили початок своїх атак відповіддю на удари Тегерана по суднах. Наприклад, наприкінці минулого місяця Іран атакував вантажне судно під прапором Сінгапуру в Ормузькій протоці. Подібні атаки повторювалися, що викликало відповідну реакцію США.
Напередодні в МЗС Ірану заявили, що Тегеран призупинив виконання своїх зобов'язань щодо угоди зі США, яка передбачала припинення вогню. Поки що перспективи перемир'я між країнами туманні.