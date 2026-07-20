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РФ предлагает США и Ирану площадку для мирного диалога, но "не хочет навязываться"

05:03 20.07.2026 Пн
2 мин
В Москве заявили, что сейчас мирный процесс якобы вовлек и другие страны
aimg Юлия Маловичко
РФ предлагает США и Ирану площадку для мирного диалога, но "не хочет навязываться" Фото: Красная площадь в Москве (Getty Images)
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В РФ заявили о готовноссти помочьти США, Ирану и странам Персидского залива в предоставлении площадки для мирного диалога. При этом в Москве отметили, что "не станут навязываться".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Предложение странам озвучил замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов.

"Готовы содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Будем рады предоставить площадку для арабо-иранского диалога, но навязываться не намерены", - заявил дипломат.

Стоит отметить, что Пакистан. как основной посредник в мирном процессе на Ближнем Востоке, призвал Иран и США вернуться к условиям июньского меморандума.

Согласно ему, Тегеран и Вашингтон должны были в течение 60 дней достичь окончательного соглашения о прекращении войны. Однако никакой информации о новом раунде переговоров в Исламабаде нет.

В Москве заявили, что сейчас мирный процесс якобы вовлек и другие страны, включая Россию, о чем заявил Алимов.

"Поддерживаем плотные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Исламабад, Эр-Рияд, Анкару. Знаем, что усилия по возвращению сторон к переговорам продолжаются", - цитирует его одно из росСМИ.

Эскалация на Ближнем Востоке

Отметим, после краха временного перемирия между США и Ираном, по состоянию на 20 июля, Вашингтон начал новую волну ударов по исламскому государству, атака длится девятую ночь подряд.

Проблемной стала нестабильность в Ормузском проливе - США пояснили начало своих атак ответом на удары Тегерана по судам. К примеру, в конце прошлого месяца Иран атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Подобные атаки повторялись, что вызвало соответствующую реакцию США.

Накануне в МИД Ирана заявили, что Тегеран приостановил выполнение своих обязательств по сделка с США, которая предусматривала прекращение огня. Пока перспективы перемирия между странами туманны.

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