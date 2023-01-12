РФ продовжує розбудову бази. Свіжі супутникові фото білоруського аеродрому "Зябрівка"

Як пише центр Гаюн, знімки опублікував військовий аналітик Конрад Музика, вони зроблені супутником Airbus 7 січня 2023 року.

На свіжих фото аеродрому "Зябрівка" у Гомельській області можна помітити дивізіон з 9 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-300/400, які знаходяться там уже тривалий час. Крім того, там розміщено ЗРПК "Панцир", який стоїть на насипу ґрунту, вантажні машини, а також кілька радарів, котрі Rochan Consulting визначив як 76N6 та 64N6E.

"Говорячи про радари, нагадаємо, що раніше ми визначали, що у Зябрівці знаходяться низьковисотні виявники 5Н66, які встановлені на вежі 40В6, радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е, а також апаратний контейнер Ф52 для операторів", - уточнює Гаюн.

Тож, на думку центру, нові супутникові знімки вкотре підтверджують, що на аеродромі "Зябрівка" продовжує розташовуватися база Збройних сил РФ.