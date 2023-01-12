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РФ продовжує розбудову бази. Свіжі супутникові фото білоруського аеродрому "Зябрівка"

Фото: аеродром у Зябрівці Гомельської області зайнятий російськими військовими (flickr.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Нові супутникові знімки військового аеродрому у білоруській Зябрівці підтверджують розташування там російської військової бази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал центру моніторингу військової активності Беларускі Гаюн.

Як пише центр Гаюн, знімки опублікував військовий аналітик Конрад Музика, вони зроблені супутником Airbus 7 січня 2023 року.

На свіжих фото аеродрому "Зябрівка" у Гомельській області можна помітити дивізіон з 9 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-300/400, які знаходяться там уже тривалий час. Крім того, там розміщено ЗРПК "Панцир", який стоїть на насипу ґрунту, вантажні машини, а також кілька радарів, котрі Rochan Consulting визначив як 76N6 та 64N6E.

"Говорячи про радари, нагадаємо, що раніше ми визначали, що у Зябрівці знаходяться низьковисотні виявники 5Н66, які встановлені на вежі 40В6, радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е, а також апаратний контейнер Ф52 для операторів", - уточнює Гаюн.

Тож, на думку центру, нові супутникові знімки вкотре підтверджують, що на аеродромі "Зябрівка" продовжує розташовуватися база Збройних сил РФ.

Вчора, 11 січня, РБК-Україна повідомляло, що з Білорусі до Росії вирушив черговий ешелон із навченими на білоруських полігонах мобілізованими російськими військовими.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що російське військове командування перекидає мобілізованих з полігонів Білорусі та Росії до зони бойових дій та до прикордонних районів.

Додамо, що, за словами командувача Об’єднаних Сил ЗСУ, генерала-лейтенанта Сергія Наєва, ситуація на кордоні з Білоруссю не вказує на загрозу наземних дій ворога проти України. Кількість білоруських військових вздовж рубежів залишається незмінною.

Крім того, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, що загроза завдання ракетних і дронових ударів з Білорусі зростає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Білорусь