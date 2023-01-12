РФ продолжает расстраивать базы. Свежие спутниковые фото белорусского аэродрома "Зябровка"

Новые спутниковые снимки военного аэродрома в белорусской Зябровке подтверждают расположение там российской военной базы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал центра мониторинга военной активности Беларускі Гаюн.
Как пишет центр Гаюн, снимки опубликовал военный аналитик Конрад Музыка, сделаны они спутником Airbus 7 января 2023 года.
На свежих фото аэродрома "Зябровка" в Гомельской области можно увидеть дивизион из 9 единиц зенитно-ракетных комплексов С-300/400, которые находятся там уже длительное время. Кроме того, там размещен ЗРПК "Панцирь", стоящий на насыпи грунта, грузовые машины, а также несколько радаров, которые Rochan Consulting определил как 76N6 и 64N6E.
"Говоря о радарах, напомним, что раньше мы определяли, что в Зябровке находятся низковысотные обнаружители 5Н66, установленные на башне 40В6, радиолокатор подсветки и наводки 92Н6Е, а также аппаратный контейнер Ф52 для операторов", - уточняет Гаюн.
Поэтому, по мнению центра, новые спутниковые снимки еще раз подтверждают, что на аэродроме "Зябровка" продолжает размещаться база Вооруженных сил РФ.
Вчера, 11 января, РБК-Украина сообщало, что из Беларуси в Россию отправился очередной эшелон с обученными на белорусских полигонах мобилизованными российскими военными.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что российское военное командование перебрасывает мобилизованных с полигонов Беларуси и России в зону боевых действий и в приграничные районы.
Добавим, что, по словам командующего Объединенными Силами ВСУ, генерала-лейтенанта Сергея Наева, ситуация на границе с Беларусью не указывает на угрозу наземных действий врага против Украины. Количество белорусских военных вдоль рубежей остается неизменным.
Кроме того, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что угроза нанесения ракетных и дроновых ударов из Беларуси растет.
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