РФ продолжает расстраивать базы. Свежие спутниковые фото белорусского аэродрома "Зябровка"

Как пишет центр Гаюн, снимки опубликовал военный аналитик Конрад Музыка, сделаны они спутником Airbus 7 января 2023 года.

На свежих фото аэродрома "Зябровка" в Гомельской области можно увидеть дивизион из 9 единиц зенитно-ракетных комплексов С-300/400, которые находятся там уже длительное время. Кроме того, там размещен ЗРПК "Панцирь", стоящий на насыпи грунта, грузовые машины, а также несколько радаров, которые Rochan Consulting определил как 76N6 и 64N6E.

"Говоря о радарах, напомним, что раньше мы определяли, что в Зябровке находятся низковысотные обнаружители 5Н66, установленные на башне 40В6, радиолокатор подсветки и наводки 92Н6Е, а также аппаратный контейнер Ф52 для операторов", - уточняет Гаюн.

Поэтому, по мнению центра, новые спутниковые снимки еще раз подтверждают, что на аэродроме "Зябровка" продолжает размещаться база Вооруженных сил РФ.