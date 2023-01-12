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Росія перекидає мобілізованих із Білорусі в напрямку Луганська, - "Гаюн"

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Четвер 12 січня 2023 16:57
Росія перекидає мобілізованих із Білорусі в напрямку Луганська, - "Гаюн" Фото: Росія перекидає мобілізованих із Білорусі в напрямку Луганська, - "Гаюн" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Учора, 11 січня, з Білорусі до Росії вирушив черговий ешелон із навченими на білоруських полігонах мобілізованими російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Співтовариство залізничників Білорусі та "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що із залізничної станції Чепіно (Вітебський район, Вітебська область) до Росії було відправлено черговий ешелон із солдатами.

Загалом в ешелоні знаходилося 48 вагонів: 8 пасажирських (у яких знаходилося приблизно 400 осіб), 3 вантажні вагони (зі спорядженням) та 37 вагонів-платформ (з колісною та гусеничною технікою).

Зазначається, що ешелон має прибути на залізничну станцію Россош (Воронезька область, Росія) 15 січня. Додамо, що станція Россош знаходиться за 50 км від Луганської області.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що російське військове командування перекидає мобілізованих з полігонів Білорусі та Росії до зони бойових дій та до прикордонних районів.

Крім того, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, що загроза завдання ракетних і дронових ударів з Білорусі зростає.

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