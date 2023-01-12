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Наєв оцінив обстановку на кордоні з Білоруссю: чи є загроза сухопутних дій ворога

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Київ, Четвер 12 січня 2023 15:47
Наєв оцінив обстановку на кордоні з Білоруссю: чи є загроза сухопутних дій ворога Фото: командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Ситуація на кордоні з Білоруссю не вказує на загрозу наземних дій ворога проти України. Кількість білоруських військових вздовж рубежів залишається незмінною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерала-лейтенанта Сергія Наєва.

"Станом на сьогодні, обстановка на території Білорусі не носить безпосередньої загрози якихось сухопутних дій проти України. Ми постійно перебуваємо в комунікації з іноземними партнерами, зокрема, США і Польщею. Також постійно працює наша розвідка. Станом на зараз, підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь, які розгорнуті вздовж державного породну, ні в кількісному, ні в якісному відношенні не змінилися", - розповів Наєв.

Він додав, що українські сили своєю чергою збільшують оборонні спроможності нашої країни займаються заходами підвищення навченості особового складу.

Нагадаємо, як раніше попередили в Генштабі ЗСУ, загроза наступу з території Білорусі буде зберігатися протягом поточного року через те, що російські війська проводитимуть навчання в РБ.

Тим часом в Білорусі продовжується нарощування спільного з РФ угруповання регіональних військ. До того ж сьогодні стало відомо, що в до РБ прибув головнокомандувач Сухопутних військ РФ Олег Салюков, який "інспектував" окупантів.

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