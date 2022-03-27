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РФ продолжает использовать в Украине фосфорные бомбы, - журналист

Новина українською →
Авдеевка, Воскресенье 27 марта 2022 09:02
РФ продолжает использовать в Украине фосфорные бомбы, - журналист Фото: СМИ заявили о применении фософорного оружия возле Авдеевки (twitter.com/ChristopherJM/status)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают применять против Украины фосфорные бомбы. Использование такого оружия заметили возле Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост американского журналиста издания Buzzfeed News Кристофера Миллера в Twitter.

"Это происходит сейчас на линии фронта возле Авдеевки, российские войска используют белый фосфор против украинцев. Фото от украинского лейтенанта, сделанное в режиме реального времени. Он описал ситуацию как "безумие", - написал журналист.

Что такое фосфорные бомбы?

Фосфорные бомбы-это боеприпасы, начиненные белым фосфором. Это огнеопасное вещество. При контакте с кислородом легко занимается. Температура его горения-около 800 °C.

Стоит отметить, что применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны (протокол от 1977 года) и Конвенции о конкретных видах обычного оружия.

Во время попадания на кожу человека белый фосфор вызывает тяжелые химические ожоги. Смертельная доза составляет 0,05-0,15 г. Белый фосфор может вызвать поражение костей и костного мозга, а также омертвения тканей. В дополнение, человек получает не просто ожоги, а глубинные раны.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО заявил, что российские войска применяют фосфорные бомбы при обстреле.

Так, 13 марта сообщалось о применении такого вооружения в Попасной Луганской области.

Еще один случай был зафиксирован в Краматорске 22 марта.

Так же 22 марта фосфорными бомбами атаковали Ирпень и Гостомель Киевской области.

24 марта стало известно, что Рубежное Луганской области подверглось вражеским авиаударам. Российские самолеты при атаке использовали фосфорные бомбы. Погибло 4 человека, среди которых 2 - дети.

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