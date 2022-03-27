РФ продовжує використовувати в Україні фосфорні бомби, - журналіст

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост американського журналіста видання Buzzfeed News Крістофера Міллера в Twitter .

"Це відбувається зараз на лінії фронту біля Авдіївки, російські війська використовують білий фосфор проти українців. Фото від українського лейтенанта, зроблене в режимі реального часу. Він описав ситуацію як "божевілля", - написав журналіст.

Що таке фосфорні бомби?

Фосфорні бомби - це боєприпаси, начинені білим фосфором. Це вогненебезпечна речовина. При контакті з киснем легко займається. Температура його горіння - близько 800 °C.

Варто зазначити, що застосування фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни (протокол від 1977 року) та Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.

Під час попадання на шкіру людини білий фосфор викликає важкі хімічні опіки. Смертельна доза становить 0,05-0,15 г. Білий фосфор може викликати ураження кісток та кісткового мозку, а також змертвіння тканин. На додаток, людина отримує не просто опіки, а глибинні рани.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО заявив, що російські війська застосовують фосфорні бомби при обстрілі.

Так, 13 березня повідомлялося про застосування такого озброєння в Попасній Луганської області.

Ще один випадок був зафіксований в Краматорську 22 березня.

Так само 22 березня фосфорними бомбами атакували Ірпінь та Гостомель Київської області.

24 березня стало відомо, що Рубіжне Луганської області піддалося ворожим авіаударам. Російські літаки при атаці використовували фосфорні бомби. Загинуло 4 людини, серед яких 2 - діти.