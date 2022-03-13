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В Попасной российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы

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Луганск, Воскресенье 13 марта 2022 02:41
В Попасной российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы Фото: фосфорные бомбы применили оккупанты в Попасной (twitter.com/yaneo_fighter)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты во время бомбардировки Попасной в Луганской области использовали фосфорные боеприпасы. Их применение запрещено международными соглашениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу первого заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого.

"Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушающая, уродливая сила", - написал Билошицкий.

По его словам, фашисты называли такие боеприпасы Brennende Zwiebel (Горящий купол). Он отметил, что сегодня российские захватчики применяют это оружие по украинским городам, причиняя жителям невероятные страдания.

"Асвабадители во всей красе. Скоты. Не люди", - добавил Билошицкий.

Фосфорные боеприпасы относятся к типу зажигательных. Они начинаются белым фосфором или зажигательными веществами на его основе. Международные соглашения запрещают их применение, если гражданское население попадает под воздействие таких боеприпасов.

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