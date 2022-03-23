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Оккупанты применили фосфорные боеприпасы под Киевом

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Ирпень, Гостомель, Среда 23 марта 2022 17:55
Оккупанты применили фосфорные боеприпасы под Киевом Фото: российские войска применяют запрещенное оружие в Украине (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты под Киевом применили фосфорные боеприпасы. Зона поражения - Ирпень и Гостомель Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное региональное агентство ITV.

Сообщается, что поздно вечером 22 марта российские оккупанты применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы.

"Ориентировочная зона поражения - Гостомель-Ирпень. Использование таких видов оружия врагами против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года", - говорится в сообщении.

Фото: применение фосфорных боеприпасов (facebook.com/ITV.inform)

Напомним, ранее сообщалось о применении фосфорных боеприпасов российскими военными при бомбежке Краматорска.

Отметим, при попадании на кожу горящий фосфор вызывает тяжелые ожоги.

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