Оккупанты применили фосфорные боеприпасы под Киевом
Российские оккупанты под Киевом применили фосфорные боеприпасы. Зона поражения - Ирпень и Гостомель Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное региональное агентство ITV.
Сообщается, что поздно вечером 22 марта российские оккупанты применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы.
"Ориентировочная зона поражения - Гостомель-Ирпень. Использование таких видов оружия врагами против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года", - говорится в сообщении.
Фото: применение фосфорных боеприпасов (facebook.com/ITV.inform)
Напомним, ранее сообщалось о применении фосфорных боеприпасов российскими военными при бомбежке Краматорска.
Отметим, при попадании на кожу горящий фосфор вызывает тяжелые ожоги.
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