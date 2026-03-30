У РФ проблеми з набором до армії: Кремль може вдатися до примусової мобілізації, - ISW

У Росії критикують неефективність кампанії з набору до Безпілотних системних сил РФ на тлі ознак того, що Кремль може вдатися до примусової мобілізації резерву, щоб покрити втрати у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву російського воєнкора 29 березня, який сказав, що кампанія набору до БСС фактично зайшла в глухий кут. За його словами, вербувальники пропонують стандартні військові контракти, через що потенційні новобранці побоюються подальшого переведення до штурмових підрозділів піхоти.

Він наголосив, що фахівці безпілотних систем не повинні використовуватися у складі штурмових груп, а також розкритикував нездатність Міноборони РФ створити сучасні та ефективні підрозділи БСС.

Інший російський військовий блогер підтримав цю позицію, зазначивши, що російське військове керівництво уникає впровадження інновацій, які не розуміє.

Аналітики нагадують, що кампанію з набору до БСС російське Міноборони розпочало у січні 2026 року, орієнтуючись зокрема на студентів.

Водночас опозиційні джерела раніше повідомляли, що запропоновані контракти не містять гарантій, які б унеможливлювали переведення новобранців до інших підрозділів.

У звіті також зазначається, що попередній механізм залучення добровольців через високі одноразові виплати втратив ефективність наприкінці 2025 року. Вже у січні 2026 року рівень набору вперше з 2022 року впав нижче рівня втрат.

"Скарги блогера від 29 березня свідчать про те, що спроби Міністерства оборони Росії оновити свою кампанію добровільного набору, навіть для ВПС США, не досягають бажаних результатів", - йдеться у звіті.

ISW продовжує оцінювати, що Кремль готується до обмежених, поступових, примусових резервних закликів у майбутньому, які, ймовірно, будуть спрямовані на те, щоб дозволити російським силам продовжувати зазнавати високих втрат в Україні, а не збільшувати чисельність російської армії.