ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В РФ проблемы с набором в армию: Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации, - ISW

09:49 30.03.2026 Пн
3 мин
Набор в БСС зашел в тупик
aimg Ірина Глухова
Фото: Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации в РФ (Getty Images)

В России критикуют неэффективность кампании по набору в Беспилотные системные силы РФ на фоне признаков того, что Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации резерва, чтобы покрыть потери в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также: В России паникуют из-за провала на фронте, а Кремль перешел к "чисткам", - ISW

Аналитики обратили внимание на заявление российского военкора 29 марта, который сказал, что кампания набора в БСС фактически зашла в тупик. По его словам, вербовщики предлагают стандартные военные контракты, из-за чего потенциальные новобранцы опасаются дальнейшего перевода в штурмовые подразделения пехоты.

Он отметил, что специалисты беспилотных систем не должны использоваться в составе штурмовых групп, а также раскритиковал неспособность Минобороны РФ создать современные и эффективные подразделения БСС.

Другой российский военный блогер поддержал эту позицию, отметив, что российское военное руководство избегает внедрения инноваций, которые не понимает.

Аналитики напоминают, что кампанию по набору в БСС российское Минобороны начало в январе 2026 года, ориентируясь в том числе на студентов.

В то же время оппозиционные источники ранее сообщали, что предложенные контракты не содержат гарантий, которые бы делали невозможным перевод новобранцев в другие подразделения.

В отчете также отмечается, что предыдущий механизм привлечения добровольцев из-за высоких единовременных выплат потерял эффективность в конце 2025 года. Уже в январе 2026 года уровень набора впервые с 2022 года упал ниже уровня потерь.

"Жалобы блогера от 29 марта свидетельствуют о том, что попытки Министерства обороны России обновить свою кампанию добровольного набора, даже для ВВС США, не достигают желаемых результатов", - говорится в отчете.

ISW продолжает оценивать, что Кремль готовится к ограниченным, постепенным, принудительным резервным призывам в будущем, которые, вероятно, будут направлены на то, чтобы позволить российским силам продолжать нести высокие потери в Украине, а не увеличивать численность российской армии.

Мобилизация в РФ

Напомним, бывший президент РФ, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев недавно заявлял, что в новой волне мобилизации в России "нет никакой необходимости".

В то же время Министерство обороны РФ с конца 2025 года активно пытается привлекать студентов к службе в подразделениях беспилотных систем. Им обещают значительные выплаты и "специальные контракты" сроком от одного года.

Однако, по имеющейся информации, на практике уволиться со службы, вероятно, будет невозможно до завершения войны.

Власти России объявили о проведении так называемой "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года. Непосредственно перед этим представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что о мобилизации в России речь не идет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Кремль Войска РФ Война России против Украины Дрони
Новости
Химзавод в Тольятти атаковали неизвестные дроны: черный дым от пожара окутал город
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончарова корреспондент РБК-Украина