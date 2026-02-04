РФ придумала, як не втратити покупців в Індії: Bloomberg дізналося, на що пішов Кремль

Агентство з посиланням на трейдерів, які беруть участь у закупівлях, розповіли, що головний сорт російської нафти Urals пропонується за ціною, що більш ніж на 10 доларів за барель нижча, ніж Brent, включаючи доставку та інші витрати.

За даними аналітичної компанії Argus, яка оцінює знижки приблизно в 11 доларів за барель, до 22 січня ця цифра становила 9,15 доларів. Поточна знижка також щонайменше втричі перевищує рівень, про який говорили трейдери до введення США санкцій проти "Роснефти" та "Лукойла".

Крім того, розмір знижок на російську нафту може варіюватися залежно від умов оплати.