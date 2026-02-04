РФ придумала, як не втратити покупців в Індії: Bloomberg дізналося, на що пішов Кремль

Останніми днями РФ збільшила знижки на нафту для індійських нафтопереробних заводів. Таким чином вона намагається спонукати Індію до закупівель, попри торговельну угоду зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Агентство з посиланням на трейдерів, які беруть участь у закупівлях, розповіли, що головний сорт російської нафти Urals пропонується за ціною, що більш ніж на 10 доларів за барель нижча, ніж Brent, включаючи доставку та інші витрати.
За даними аналітичної компанії Argus, яка оцінює знижки приблизно в 11 доларів за барель, до 22 січня ця цифра становила 9,15 доларів. Поточна знижка також щонайменше втричі перевищує рівень, про який говорили трейдери до введення США санкцій проти "Роснефти" та "Лукойла".
Крім того, розмір знижок на російську нафту може варіюватися залежно від умов оплати.
Нагадаємо, ще в грудні минулого року спостерігалася тенденція до падіння поставок російської нафти до Індії. Вони склали приблизно 1,2 млн барелів на день, оновивши трирічний мінімум, а в січні показник впав ще сильніше - до 1,12 млн барелів на день в середньому.
Крім того, в грудні 2025 року країна-агресорка зіштовхнулася з масштабним падінням видобутку сирої нафти. Водночас загальний експорт нафти з РФ знизився до найнижчого рівня з серпня 2025 року, в тому числі й через скорочення імпорту до Індії. Наразі тільки Китай залишається єдиним доступним ринком для російської нафти.
Через санкції США та тиском з боку Вашингтона індійські нафтопереробні заводи змінюють стратегію нафтових закупівель. Зокрема, Індія планує купувати більше нафти з країн Близького Сходу та з США.
Зазначимо, російський експорт російської нафти, попри санкційний тиск, залишається стабільним. Причина полягає у збільшенні закупівель Китаєм, що компенсує їх скорочення в Індію.