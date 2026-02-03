Росія знайшла "рятівника" після скорочення постачання нафти в Індію, - Bloomberg

Морський експорт російської нафти, попри санкційний тиск, залишається стабільним, оскільки зростання поставок до Китаю компенсує їх скорочення в Індію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Станом на 1 лютого, середньодобовий обсяг експорту за чотири тижні склав 3,27 млн барелів на добу, проте змінилась географія поставок.

Зокрема, поставки до Індії впали до мінімуму з 2022 року - 1,12 млн барелів на добу, на тлі ембарго ЄС на нафтопродукти РФ та можливої торговельної угоди з США.

Вивільнені обсяги почав закуповувати Китай. Зокрема, у січні в портах країни на добу розвантажували 1,65 млн барелів, що є максимумом з березня 2024 року.

Доходи Росії зростають

Попри логістичні труднощі, доходи країни-агресорки від експорту нафти збільшилися. Валова вартість поставок зросла на 6%, досягнувши 985 млн доларів на тиждень через підвищення світових цін на нафту через напруженість на Близькому Сході.

ЄС знизив цінову межу для російської нафти з 60 до 44,10 доларів за барель і розглядає можливість повної заборони морських перевезень замість механізму межі.

При цьому обсяги російської нафти, яка знаходиться в морі, продовжує зростати, третій тиждень поспіль перевищуючи 140 млн барелів. Все частіше нафтові танкери приховують кінцевий пункт призначення, вказуючи Суецький канал або Порт-Саїд як проміжні точки, поки не досягнуть Аравійського моря.