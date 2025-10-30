ua en ru
РФ повторно запустила "Кинджали" на захід України

Четвер 30 жовтня 2025 06:42
UA EN RU
РФ повторно запустила "Кинджали" на захід України Фото: літак МіГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 30 жовтня, росіяни знову підняли у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Ворог повторно запустив їх по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Починаючи з 06:30 у моніторингових каналах з'явилася інформація, що ворог вдруге за ранок підняв у небо літаки МіГ-31К. Згодом інформація була підтверджено офіційно.

"Повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Чернігівщині в напрямку Житомира", - йдеться у повідомленні о 06:33.

Після цього військові уточнили, що ракети рухаються на Рівне, а ще через хвилину закликали мешканців Львова бути в укриття.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:42 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал досі по всій території України.

РФ повторно запустила &quot;Кинджали&quot; на захід України

Масований обстріл України 30 жовтня

Нагадаємо, що цієї ночі та зранку Росія здійснила комбіновану атаку на Україну. Ворог запускав дрони, балістику, крилаті та аеробалістичні ракети.

Наразі відомо, що вибухи було чути мінімум у Чернігові, Києві, Запоріжжі та Дніпрі.

Зокрема, по Запоріжжю росіяни вдарили ракетами, а також дронами. Внаслідок цього у місті було пошкоджено гуртожиток, об'єкти інфраструктури та відомо про постраждалих.

Детально про перші наслідки атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Російська Федерація МіГ-31К Війна в Україні
