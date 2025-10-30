РФ повторно запустила "Кинджали" на захід України

Зранку, 30 жовтня, росіяни знову підняли у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Ворог повторно запустив їх по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Починаючи з 06:30 у моніторингових каналах з'явилася інформація, що ворог вдруге за ранок підняв у небо літаки МіГ-31К. Згодом інформація була підтверджено офіційно.

"Повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Чернігівщині в напрямку Житомира", - йдеться у повідомленні о 06:33.

Після цього військові уточнили, що ракети рухаються на Рівне, а ще через хвилину закликали мешканців Львова бути в укриття.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:42 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал досі по всій території України.