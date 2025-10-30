ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Балістика, "Шахеди", "Калібри" і Ту-95 у небі. Головне про масовану атаку на Україну

Четвер 30 жовтня 2025 05:34
UA EN RU
Балістика, "Шахеди", "Калібри" і Ту-95 у небі. Головне про масовану атаку на Україну Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 30 жовтня росіяни вчергове здійснюють комбіновану атаку на Україну. На українській міста летять дрони, балістика та крилаті ракети.

РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.

Головне:

  • Росіяни запустили дрони, у Чернігові пошкоджено об'єкт інфраструктури, у Києві працювали сили ППО;
  • Балістика вдарила по Запоріжжю і Дніпру;
  • Україну атакують крилаті ракети з моря та авіації;
  • Росія підняла літаки МіГ-31К, які є носіями "Кинджалів"

Чим атакують росіяни Україну

"Шахедна" атака

За даними Повітряних сил ЗСУ, починаючи ще з вечора, 29 жовтня, у повітряному просторі України почали фіксувалися групи ударних безпілотників.

Перші дрони були зафіксовані о 17:04 у Чернігівській області. Пізніше безпілотники були вже у Сумській, Харківській та низці інших регіонів України.

Близько 23:00 стало відомо, що ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова. Ще пізніше, вже після першої ночі, ворожі дрони летіли на Київ, у столиці працювали сили ППО.

Удари балістикою

Зранку, о 04:00, Повітряні сили ЗСУ поінформували про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Одразу після цього військові зафіксували швидкісні цілі в напрямку Запоріжжя і Дніпра, після чого у цих містах було чути вибухи.

Пізніше глава Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив атаку по обласному центру. Згідно його допису, ворог влучив у гуртожиток, внаслідок чого там зруйновані кілька поверхів.

"Сталося кілька займань у житловій забудові. Постраждали й обʼєкти інфраструктури. Інформація про постраждалих уточнюється", - додав він, зазначивши, що атака на місто тривала кілька годин.

Варто зауважити, що перед балістичною атакою регіон також намагалися атакувати дрони.

Запуск крилатих та аеробалістичних ракет з моря та авіації

Приблизно о 4-й ранку моніторингові канали повідомили, що ворог запустив по Україні крилаті ракети типу "Калібр".

Пізніше військові зафіксували їх у повітряному просторі України. Перші ракети летіли над Херсонською областю в напрямку Миколаївської. Ще через деякий час стало зрозуміло, що ракети летять в напрямку західних областей. Серед них: Хмельницька, Тернопільська та Івано-Франківська та Львівська.

Вже після 5-ї ранку у Повітряних силах ЗСУ закликали мешканців Львова бути в укриттях, а ЗМІ інформували про звуки вибухів у Івано-Франківську.

Варто зауважити, що цієї ночі ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, після чого здійснив пускові маневри.

Окрім того, зранку о 04:56 у Росії злетіли літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет. Військові зафіксували пуски на Вінницьку область, після чого ракети "Кинджал" летіли на Ладижин.

Станом на 05:30 у багатьох регіонах України продовжується фіксація крилатих ракет, а по всій території країни оголошено повітряну тривогу.

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.

