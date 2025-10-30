ua en ru
РФ повторно запустила "Кинжалы" на запад Украины

Четверг 30 октября 2025 06:42
UA EN RU
РФ повторно запустила "Кинжалы" на запад Украины Фото: самолет МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 30 октября, россияне снова подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Враг повторно запустил их по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Начиная с 06:30 в мониторинговых каналах появилась информация, что враг второй раз за утро поднял в небо самолеты МиГ-31К. Впоследствии информация была подтверждена официально.

"Повторные пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" на Черниговщине в направлении Житомира", - говорится в сообщении в 06:33.

После этого военные уточнили, что ракеты движутся на Ровно, а еще через минуту призвали жителей Львова быть в укрытии.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:42 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал до сих пор по всей территории Украины.

РФ повторно запустила &quot;Кинжалы&quot; на запад Украины

Массированный обстрел Украины 30 октября

Напомним, что этой ночью и утром Россия осуществила комбинированную атаку на Украину. Враг запускал дроны, баллистику, крылатые и аэробаллистические ракеты.

Известно, что взрывы были слышны минимум в Чернигове, Киеве, Запорожье и Днепре.

В частности, по Запорожью россияне ударили ракетами, а также дронами. В результате в городе было повреждено общежитие, объекты инфраструктуры и известно о пострадавших.

Подробно о первых последствиях атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.

