Взрывы на складе боеприпасов в РФ: открыли воздушное пространство

Фото: взрывы в Ачинске (из открытых источников)

Детонация боеприпасов прекратилась

Пожар на военном складе в Красноярском крае в России потушен. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации, передают российские СМИ.

Указано, что детонация боеприпасов прекратилась.

"Пожар на складе Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, очагов открытого горения нет. После 05:00 мск детонация боеприпасов прекратилась", - указано в сообщении.

В российском министерстве отметили, что самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8 приступили к проливке территории склада.

Кроме того, открыто воздушное пространство над военным складом. Отметим, ограничения вводились на пролет воздушных судов в радиусе 20 км от Ачинска.

"Ограничения, вводимые на пролет воздушных судов в радиусе 20 км в воздушном пространстве Ачинска, сняты", - указано в сообщении Минобороны.

Напомним, число пострадавших при пожаре и взрывах на складах боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края (Российская Федерация) увеличилось до 12 человек. Так, за медицинской помощью обратились 12 человек. Шестеро из них с поражениями средней тяжести были госпитализированы.

Как писало РБК-Украина, предварительной причиной пожара и взрывов в России на складе боеприпасов в Красноярском крае в поселке Каменка является человеческий фактор.

Так, сообщалось, что из-за взрывов на складе боеприпасов в РФ планируют эвакуировать 10 тысяч человек.

В Красноярском крае России в городе Ачинске произошел пожар в одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Отмечалось, что взрывной волной в жилых домах повыбивало окна.

Из-за взрывов воздушное пространство над военной частью закрыли в радиусе 30 км.